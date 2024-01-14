لأول مرة منذ صعوده.. إنتر يسحق مونزا بخماسية

سحق إنتر ميلان منافسه مونزا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جعتهما في الجول الـ20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولأول مرة يتمكن النيراتزوري من تحقيق الفوز على مونزا منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الماضي، إذ خسر إنتر مباراة وتعادل أخرى في الموسم الماضي.

وصعد مونزا لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي وبعد نهايته كان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على إنتر أكثر من الخسارة بجانب يوفنتوس.

وفاز إنتر على جميع الفرق الإيطالية أكثر من خسارته ما عدا يوفنتوس ومونزا، لكن الآن تساوى إنتر مع النادي المملوك لأدريانو جالياني وصديقه المتوفي سيلفيو بيرلوسكوني بفوز لكل فريق.

وسجل أهداف إنتر هاكان تشالهان أوجلو (2) ولاوتارو مارتينيز (2) وماركوس تورام، بينما أحرز ماتيو بيسينا هدف مونزا الوحيد.

افتتح تشالهان أوجلو الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط ضاعف مارتينيز النتيجة لفريقه.

وتمكن بيسينا من تقليص الفارق في الدقيقة 32 لكن أُلغي الهدف بسبب التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأضاف تشالهان أوجلو الهدف الشخصي الثاني والثالث لإنتر بعد مرتدة سريعة قادها هنريك مخيتاريان ولعبها عرضية أرضية لماركوس تورام أمام المرمى ولكن مرر الكرة بطريقة رائعة بكعبه إلى تشالهان أوجلو وسدد الكرة صاروخية سكنت الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمونزا وتمكن بيسينا أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 84 سجل لاوتارو الهدف الثاني له والرابع لإنتر من ركلة جزاء.

وأنهى تورام حفل الأهداف لفريقه في الدقيقة 88 بعد انطلاقة من الجهة اليمنى وخدع المدافع بأنه سيسدد الكرة ولكن راوغ لوكا كالديرولا مدافع مونزا ليخرج من اللعبة ثم سدد تورام الكرة في المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ليصل للنقطة الـ51 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة 25 في المركز الـ11.

بخماسية عالمية في ملعب مونزا 🌟 إنتر يحافظ على صدارة الكالتشيو بالفوز على مضيفه مونزا بنتيجة 5-1 🏆✅ شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#مونزا_إنتر pic.twitter.com/pMFdZra9tz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 13, 2024

وقلب نابولي في نفس الجولة النتيجة ضد ساليرنيتانا بعد التأخر بهدف إذ فاز بهدفين ووصل البارتينوبي للنقطة الـ31 في المركز السادس، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند النقطة 12 متذيلا جدول الترتيب.