مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف حجازي والشناوي من المشاركة ضد موزمبيق

السبت، 13 يناير 2024 - 23:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد حجازي - منتخب مصر

شدد مصدر من منتخب مصر على جاهزية أحمد حجازي ومحمد الشناوي للمشاركة بشكل طبيعي ضد موزمبيق.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بكأس أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أحمد حجازي جاهز للمشاركة ضد موزمبيق والمشهد الذي ظهر واعتقد البعض أنه يضع ثلج على قدمه كان بغرض الاستشفاء ولكنه شارك في المران بالكامل بشكل طبيعي".

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وتابع "محمد الشناوي بخير وسيشارك بشكل طبيعي في المباراة بعد تعافيه من الإصابة وتأهيله".

ويعود حجازي من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك حجازي في 3 مباريات مع فريقه اتحاد جدة قبل البطولة، كما شارك في مباراة ودية مع مصر ضد تنزانيا.

ويلعب منتخب مصر بالمجموعة الثانية بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويشارك حجازي في النسخة الرابعة من كأس أمم إفريقيا مع مصر.

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