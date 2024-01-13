الكشف عن موقف فيتور روكي من المشاركة ضد ريال مدريد في السوبر

تعرض فيتور روكي لاعب فريق برشلونة لانزعاجات في العضلة الخلفية بعد مباراة فريقه ضد بارباسترو في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي لم يتدرب مع الفريق في التدريبات الجماعية واكتفى بالتدريب الفردي قبل مباراة البلوجرانا ضد أوساسونا في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة على أوساسونا بثنائية دون رد ليتأهل إلى نهائي البطولة ويلاقي ريال مدريد.

وحسب الصحيفة ذاتها فأجرى روكي فحوصات طبية استبعدت أن الأمر يصل لمرحلة الإصابة وتعتبر انزعاجات خفيفة فقط.

وذكرت الصحيفة أيضا أن روكي عاد للتدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم السبت وبذلك سيكون جاهزا لمواجهة ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في نهائي السوبر الإسباني الأحد المقبل التي ستقام في السعودية.

وعلى الجانب الآخر أفادت صحيفة "آس" الإسبانية عدم إشراك جواو كانسيلو في مباراة فريقه ضد ريال مدريد.

وكانت الشكوك كبيرة من تدريبات الفريق الجمعة الماضية في وجود كانسيلو في مباراة ريال مدريد بسبب الإصابة القوية التي يعاني منها.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد كشفت يوم الجمعة الماضي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مستبعد مبدئيا من المشاركة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بسبب عدم اكتمال عملية الشفاء من الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن كانسيلو خاض التدريبات بشكل منفرد بعيدا عن المجموعة ولذلك لن يشارك ضد ريال مدريد.