ملف - كل ما تحتاج معرفته قبل كأس أمم إفريقيا 2023

بدأت نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

FilGoal.com خاض رحلة داخل أدغال وصحاري القارة السمراء من أجل جعلكم أقرب أكثر من أي لجميع المنتخبات.

قبل أن تشتد المنافسة، جمعنا لكم في ملف أبرز تقارير FilGoal.com لكأس الأمم الإفريقية.

نظام البطولة وطريقة التأهل.. والملاعب المستضيفة

عبء على الجميع.. المشاكل التنظيمية عرض مستمر حتى 2027

10 نجوم قد يشاركوا للمرة الأخيرة في أمم إفريقيا

10 لاعبين متوقع تألقهم في أمم إفريقيا

حكايات 7 لاعبين يشاركون مع مصر لأول مرة في أمم إفريقيا

نيجيريا "لنفعلها مجددا".. لكن عليهم تخطي أزمتهم الكبرى

الكاميرون.. أزمات دائمة وبطل تاريخي

الجزائر.. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب

كوت ديفوار.. العربية طارت بسبب طاهر

أنجولا.. والمرور بمهارة من ألغام البرتغال

تونس.. إصابة كورونا بدأت عهدا جديدا لنسور قرطاج

المغرب.. حان وقت الزئير

موريتانيا.. مرابطون ومهاجرون

كاب فيردي.. البلاد التي تحمل دماء رونالدو

موزمبيق.. تميمة حظ مصر

غانا.. حب كرة القدم عن بعد

شخصيات تاريخية

إبريما داربوي.. من ضحية تجارة البشر للتدرب مع مورينيو

حسام حسن.. الاسم وحده يكفي

قبعة مسحورة وقبر مفقود والإسماعيلي آخر خصومه.. حكايات روبرت منساه مؤسس علم السخافة

رشيدي ياكيني والهدف الذي قد يكون قتل صاحبه

لوران بوكو.. خليفة بيليه

خالد بدره والسيجارة التي أنقذت تونس

القاتل نداي مولامبا

شيفا نزيجو.. قصة لن تود أن تتخيلها

عبد الحليم محمد.. العملاق المؤسس لأكبر بطولات القارة

جورج ويا.. حلم كل لاعبي القارة

تشارلز جيامفي ومحاربة السحر في غانا قبل لعنة الـ 40 عاما

ني لامبتي.. صاحب قصة مأساوية لن تتخيلها في كرة القدم

حكايات

زامبيا.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

مأساة غانا و"الأهلي" المفقود.. ماذا حدث للعملاق سابقا؟

حكايات السحر والشعوذة ولعنة استمرت 23 عاما

كيف ومتى تنتهي "علمنا الكورة من جديد" في مصر