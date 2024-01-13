للمباراة الثانية تواليا يساهم لفريقه.. وردة يسجل ويصنع في فوز بانسيرايكوس

تمكن عمر وردة من قيادة فريقه بانسيرايكوس للفوز ضد منافسه لاميا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري اليوناني.

عمرو وردة النادي : بانسيريكوس

وسجل وردة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، وثم صنع هدف تأكيد الفوز وقتل آمال لاميا في الدقيقة 85 لزميله كوستا أليكسيتش.

وتعتبر هذه هي المباراة الرابعة التي يشارك فيها وردة رفقة بانسيرايكوس خلال الموسم الجاري.

وساهم وردة للمباراة الثانية على التوالي في تسجيل أو صناعة هدفا، ففي المباراة السابقة لفريقه ضد كيفيسياس إذ صنع هدفا في اللقاء الذي انتهى بهدف لكل فريق.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بانسيرايكوس ليصل للنقطة الـ18 ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري اليوناني وبذلك قلص الفارق مع لاميا الذي يحتل المرتبة الثامنة برصيد 21 نقطة.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحول إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.