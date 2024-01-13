للمباراة الثانية تواليا يساهم لفريقه.. وردة يسجل ويصنع في فوز بانسيرايكوس

السبت، 13 يناير 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

عمرو وردة

تمكن عمر وردة من قيادة فريقه بانسيرايكوس للفوز ضد منافسه لاميا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري اليوناني.

عمرو وردة

النادي : بانسيريكوس

وسجل وردة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، وثم صنع هدف تأكيد الفوز وقتل آمال لاميا في الدقيقة 85 لزميله كوستا أليكسيتش.

وتعتبر هذه هي المباراة الرابعة التي يشارك فيها وردة رفقة بانسيرايكوس خلال الموسم الجاري.

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وساهم وردة للمباراة الثانية على التوالي في تسجيل أو صناعة هدفا، ففي المباراة السابقة لفريقه ضد كيفيسياس إذ صنع هدفا في اللقاء الذي انتهى بهدف لكل فريق.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بانسيرايكوس ليصل للنقطة الـ18 ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري اليوناني وبذلك قلص الفارق مع لاميا الذي يحتل المرتبة الثامنة برصيد 21 نقطة.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحول إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل وردة إلى نادي الرجاء المغربي، قبل أن يفسخ تعاقده وينضم إلى صفوف أبولون ليماسول القبرصي.

وأيضا فسخ وردة تعاقده مع النادي القبرصي واتفق مع أحد الأندية الإيرانية على الانضمام لها لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين.

ليعود وردة إلى الدوري المصري وينضم لصفوف فاركو، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي البرتقالي.

ولم يشارك وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.

عمرو وردة الدوري اليوناني مصر بانسبرايكوس
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