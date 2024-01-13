في المباراة الأولى له.. سانشو يصنع هدفا في فوز دورتموند على دارمشتات

السبت، 13 يناير 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

جادون سانشو

فاز بوروسيا دورتموند على منافسه دارمشتات بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وصنع جادون سانشو الهدف الثاني للفريق في أول مباراة يشارك فيها رفقة دورتموند بعد العودة إليهم على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعتبر هذه المساهمة الأولى للجناح البالغ من العمر 23 عاما منذ شهر مايو من العام الماضي.

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وحدثت خلافات بين الجناح الإنجليزي وإيريك تين هاج مدربه في مانشستر يونايتد بسبب وجهة نظر المدرب الهولندي أن سانشو لا تدرب بطريقة جيدة.

وللعام الـ20 على التوالي لم يخسر دورتموند في أول مباراة له في السنة الميلادية ففاز 15 وتعادل في 5، وهي السلسلة الأطول في تاريخ الدوري الألماني.

وسجل أهداف دورتموند كل من جوليان براندت وماركو رويس ويوسوفا موكوكو.

وافتتح براندت أهداف فريقه في الدقيقة 24 بعدما سدد الكرة أرضية زاحفة سكنت الشباك مباشرة بعد تمريرة من جيكي بيوني جيتينس.

وأحرز رويس الهدف الثاني لفريق بعدما عرضية أرضية من سانشو تجاه رويس ليسدد الكرة في المرمى الخالي في الدقيقة 77.

وأنهى موكوكو أهداف دورتموند في الدقيقة 92 بعدما تلاعب بمدافع فريق دارمشتات وسدد الكرة قوية ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

بهذا الفوز ارتقع رصيد دورتموند ليصل للنقطة 30 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد دارمشتات عند النقطة العاشرة متذيلا جدول الترتيب.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني جادون سانشو دارمشتات
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