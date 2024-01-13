انتهت أمم إفريقيا - كوت ديفوار (2)-(0) غينيا بيساو.. فوز الأفيال

السبت، 13 يناير 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا بيساو - فرانك كيسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2023.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 58: جوووووووول الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: الثاني يضيع من كوت ديفوار

ق 34: تسديدة صاروخية من فوفانا تصطدم بالعارضة

ق30: بطاقة صفراء على مدافع كوت ديفوار

ق 4: جووووووووول سيكو فوفانا والأول

انطلاق المباراة

كوت ديفوار أمم إفريقيا غينيا بيساو
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