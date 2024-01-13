انتهت أمم إفريقيا - كوت ديفوار (2)-(0) غينيا بيساو.. فوز الأفيال
السبت، 13 يناير 2024 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2023.
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ق 58: جوووووووول الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: الثاني يضيع من كوت ديفوار
ق 34: تسديدة صاروخية من فوفانا تصطدم بالعارضة
ق30: بطاقة صفراء على مدافع كوت ديفوار
ق 4: جووووووووول سيكو فوفانا والأول
انطلاق المباراة
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