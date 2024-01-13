كأس آسيا - مباراة جديدة بدون أهداف.. كوبر يقود سوريا للتعادل مع أوزبكستان سلبيا

السبت، 13 يناير 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

أوزبكستان ضد سوريا

تعادل منتخب سوريا مع أوزبكستان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

بالتعادل رفع كلا الفرقين رصيدهما للنقطة الأولى في المركز الثاني والثالث بالمجموعة الثانية خلف أستراليا صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

ويقود هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق منتخب سوريا فنيا ويعاونه محمود فايز وعصام الحضري المصريان.

أخبار متعلقة:
تشكيل غينيا بيساو - لاعب فاركو يشارك في الموقعة الأولى ضد كوت ديفوار كيميتش يرد على مفاوضات باريس سان جيرمان وبرشلونة للتعاقد معه تشكيل كوت ديفوار - كيسي يقود صاحب الأرض وكتيبة الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء بمشاركة محمد رمضان.. حفل افتتاح أمم إفريقيا 2023

المباراة كانت هي الثانية على التوالي التي تنتهي بدون أهداف بعد مباراة الصين وطاجيكستان التي أقيمت قبلها.

التشكيل

قاد مؤيد العجان اختيارات هيكتور كوبر في المباراة، بينما جلس عمر خريبين على دكة البدلاء.

أحداث المباراة

سيطر منتخب سوريا على مجريات الشوط الأول مع بعض الفرص ولكنها لم تشكل الخطورة الكبرى لتسجيل هدف التقدم.

مع بداية الشوط الثاني كاد أوتابيك شوكوروف أن يسجل لأوزبكستان ولكنه سدد بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 72 دخول عمر خريبين في صفوف منتخب سوريا.

وحاول منتخب أوزبكستان في أكثر من فرصة تسجيل هدف الفوز ولكن الحارس أحمد مدنية تألق في أكثر من فرصة.

وحصل مدنية على جائزة رجل المباراة.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة ضد أستراليا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي أوزبكستان مع الهند بنفس اليوم.

سوريا كأس آسيا أوزبكستان
نرشح لكم
كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا انتهت في كأس آسيا - ماليزيا (0)-(4) الأردن كأس آسيا - العراق يستهل البطولة بثلاثية في إندونيسيا انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين كأس آسيا – كوريا الجنوبية تجهض محاولة عودة البحرين بالفوز بثلاثية التشكيل – زيدان إقبال يقود العراق ضد إندونيسيا انتهت كاس آسيا - كوريا الجنوبية (3)-(1) البحرين جيسوس: رونالدو شغفه الأكبر هو الكرة.. بينما نيمار لديه أولويات أخرى
أخر الأخبار
ذا بيست - لاعب درجة ثانية يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا بيست - إيدرسون أفضل حارس في العالم 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد: رفضت عرض عربي بأموال كثيرة لرغبتي في إكمال رحلتي الاحترافية 37 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس آسيا - سجل هدفين وأصيب.. المرضي يشعل اكتساح الأردن لماليزيا 46 دقيقة | آسيا
ذا بيست - جوارديولا أفضل مدرب في العالم 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا بيست - نجوم الثلاثية التاريخية يسيطرون على أفضل تشكيل في العالم.. وغياب صلاح 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أمم إفريقيا - الجزائر (1)-(0) أنجولا.. نهاية الشوط الأول ساعة | كوت ديفوار 2023
مباشر ذا بيست - أفضل هدف في العالم من لاعب مغمور ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 انتهت كاس آسيا - كوريا الجنوبية (3)-(1) البحرين 4 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة