كأس آسيا - مباراة جديدة بدون أهداف.. كوبر يقود سوريا للتعادل مع أوزبكستان سلبيا

تعادل منتخب سوريا مع أوزبكستان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

بالتعادل رفع كلا الفرقين رصيدهما للنقطة الأولى في المركز الثاني والثالث بالمجموعة الثانية خلف أستراليا صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

ويقود هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق منتخب سوريا فنيا ويعاونه محمود فايز وعصام الحضري المصريان.

المباراة كانت هي الثانية على التوالي التي تنتهي بدون أهداف بعد مباراة الصين وطاجيكستان التي أقيمت قبلها.

التشكيل

قاد مؤيد العجان اختيارات هيكتور كوبر في المباراة، بينما جلس عمر خريبين على دكة البدلاء.

🔴 مؤيد العجان في الدفاع وبابلو صباغ يقود الهجوم هيكتور كوبر يعلن تشكيل منتخب سوريا لمواجهة أوزبكستان في كأس آسيا pic.twitter.com/vSUoBXFUlK — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2024

أحداث المباراة

سيطر منتخب سوريا على مجريات الشوط الأول مع بعض الفرص ولكنها لم تشكل الخطورة الكبرى لتسجيل هدف التقدم.

مع بداية الشوط الثاني كاد أوتابيك شوكوروف أن يسجل لأوزبكستان ولكنه سدد بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 72 دخول عمر خريبين في صفوف منتخب سوريا.

وحاول منتخب أوزبكستان في أكثر من فرصة تسجيل هدف الفوز ولكن الحارس أحمد مدنية تألق في أكثر من فرصة.

وحصل مدنية على جائزة رجل المباراة.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة ضد أستراليا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي أوزبكستان مع الهند بنفس اليوم.