تشكيل غينيا بيساو - لاعب فاركو يشارك في الموقعة الأولى ضد كوت ديفوار

أعلن جان لوي جاسيه المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو عن تشكيل أول مباراة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب غينيا بيساو ضد كوت ديفوار البلد المضيف في أولى منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية الإفريقية.

ويتواجد جيفرسون إنكادا ظهير فاركو في تشكيل بلاده.

حراسة المرمى: أوبارين دجوكو

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أوبا سانجانتي - مارسيلو دجالا - فالي كاندي

خط الوسط: موريتو كاساما - جانيو بيكيل - ألفا سيميدو

خط الهجوم: ماورو رودريجيز - ماما بالدي - كارلوس ماني

وتنطلق مباراة الافتتاح في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب غينيا بيساو مع كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية في المجموعة الأولى.