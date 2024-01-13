تشكيل كوت ديفوار - كيسي يقود صاحب الأرض وكتيبة الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء

السبت، 13 يناير 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع كوت ديفوار أمام الجزائر

أعلن جان لوي جاسيه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن أول تشكيل في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب البلد المضيف ضد غينيا بيساو في أولى منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: ويلفريد سينجو - عثمان ديوماندي - أوبيتي نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: فرانك كيسي - إبراهيم سانجاري - سيكو فوفانا

خط الهجوم: جيريمي بوجا - جان فيليب كراسو - جوناثان بامبا

ويتواجد على مقاعد البدلاء سيرجي أورييه وويلفريد بولي ثنائي نوتنجهام فورست، وماكس جراديل وكريستيان كواميه ونيكولاس بيبي لاعب أرسنال السابق وجان ميشيل سيري لاعب وسط هال سيتي.

وتنطلق مباراة الافتتاح في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية في المجموعة الأولى.

كوت ديفوار أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا
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