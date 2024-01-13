كيميتش يرد على مفاوضات باريس سان جيرمان وبرشلونة للتعاقد معه

السبت، 13 يناير 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش

رد جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني على مفاوضات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني للتعاقد معه.

وحاول برشلونة التعاقد مع كيميتش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن رفض النادي البافاري تماما بيع لاعب الوسط الألماني.

وقال كيميتش لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "في الواقع أنا أركز فقط على بايرن ميونيخ، بالنسبة لي هذا الانتقال ليس موضوعا على الإطلاق حاليا في الشتاء".

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واختتم "أعتقد أن في مرحلة ما سيتواصل النادي وسنجلس معا، كل ما سيتم مناقشته، سنناقشه مع بعضنا البعض وليس مع وسائل الإعلام".

وتحدث ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية عن كيميتش من قبل في تصريحات نقلها موقع "بي إس جي توك" قائلا: "لا أريد أن أتحدث عن لاعب من ناد آخر لأنني أحترم بايرن ميونيخ كثيرا".

وأنهى حديثه "لدي علاقات جيدة جدا مع بايرن ومع رومينيجه أيضا، إذا كان لدينا اهتمام بلاعب، فسنتحدث عن الأمر مع النادي".

وشارك كيميتش في مباراة فريقه ضد هوفنهايم في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الألماني وفاز بايرن بثلاثة أهداف دون رد.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ليصل للنقطة الـ41 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر باير ليفركوزن.

وتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 24 في المركز السابع.

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