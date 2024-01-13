بمشاركة محمد رمضان.. حفل افتتاح أمم إفريقيا 2023
السبت، 13 يناير 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
أقيم اليوم حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار.
الحفل شهد تواجد محمد رمضان النجم المصري والذي أحيا الحفل برفقة عدد من نجوم إفريقيا في الفن.
وغلب على الحفل الجانب الإفريقي وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية خلاله من التراث الإفريقي.
ويلعب منتخب كوت ديفوار بعد قليل مع غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة.
وسيلعب منتخب مصر مباراته الأولى مع موزمبيق غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.
يمكنك مشاهدة الحفل بالكامل من هنا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023