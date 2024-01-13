بمشاركة محمد رمضان.. حفل افتتاح أمم إفريقيا 2023

أقيم اليوم حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار.

الحفل شهد تواجد محمد رمضان النجم المصري والذي أحيا الحفل برفقة عدد من نجوم إفريقيا في الفن.

وغلب على الحفل الجانب الإفريقي وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية خلاله من التراث الإفريقي.

ويلعب منتخب كوت ديفوار بعد قليل مع غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الأولى مع موزمبيق غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.

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