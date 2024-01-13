"أخيرا أنا هنا".. فنربخشة يضم رادي كرونيتش

السبت، 13 يناير 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

رادي كرونيتش - فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي ضم البوسني رادي كرونيتش قادما من ميلان الإيطالي.

وانضم كرونيتش إلى فنربخشة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال رادي عبر موقع النادي الرسمي: "فنربخشة أراد ضمي وهو ما يجعلني سعيدا، وأخيرا أنا هنا".

أخبار متعلقة:
هاتريك ميليك يقود يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لاتسيو يقصي روما من كأس إيطاليا.. وأتالانتا يقتل ميلان بثلاثية مريحة.. ميلان يفوز على إمبولي باريس سان جيرمان يعلن خضوع ميلان شكرينيار لعملية جراحية في الكاحل

وأكمل "سأقدم كل ما في وسعي لنجاح النادي، وأريد أن تعلم الجماهير أنني سأقدم كل شيء في الملعب".

وأتم "سأقدم كل ما لدي للفوز بلقب الدوري في كل ملعب ننافس به".

لاعب الوسط البالغ 30 عاما انضم للكناري بعد نصف موسم خاض فيه 14 مباراة بقميص الروسونيري.

وانضم رادي لميلان في موسم 2019 قادما من إمبولي وسجل 3 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري الإيطالي في 139 مباراة خاضها بقميص الروسونيري.

وكان فنربخشة ضم ليوناردو بونوتشي قادما من يونيون برلين الألماني حتى نهاية الموسم.

ميلان فنربخشة رادي كرونيتش
نرشح لكم
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث آس: أتليتكو يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد "فاز من أجل الجماهير وكرة القدم".. وفاة مشجع ورئيس هيرتا برلين "أهلا بعودتك للمنزل".. روما يعين دي روسي مديرا فنيا للفريق تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين 5 ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 5 ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 6 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة