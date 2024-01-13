"أخيرا أنا هنا".. فنربخشة يضم رادي كرونيتش
السبت، 13 يناير 2024 - 20:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي فنربخشة التركي ضم البوسني رادي كرونيتش قادما من ميلان الإيطالي.
رادي كرونيتش
النادي : فنرباهتشة
وانضم كرونيتش إلى فنربخشة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.
وقال رادي عبر موقع النادي الرسمي: "فنربخشة أراد ضمي وهو ما يجعلني سعيدا، وأخيرا أنا هنا".
وأكمل "سأقدم كل ما في وسعي لنجاح النادي، وأريد أن تعلم الجماهير أنني سأقدم كل شيء في الملعب".
وأتم "سأقدم كل ما لدي للفوز بلقب الدوري في كل ملعب ننافس به".
10/10 kombin 🔥 pic.twitter.com/MaywNdOGD1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2024
لاعب الوسط البالغ 30 عاما انضم للكناري بعد نصف موسم خاض فيه 14 مباراة بقميص الروسونيري.
وانضم رادي لميلان في موسم 2019 قادما من إمبولي وسجل 3 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري الإيطالي في 139 مباراة خاضها بقميص الروسونيري.
وكان فنربخشة ضم ليوناردو بونوتشي قادما من يونيون برلين الألماني حتى نهاية الموسم.