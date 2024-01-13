"أخيرا أنا هنا".. فنربخشة يضم رادي كرونيتش

أعلن نادي فنربخشة التركي ضم البوسني رادي كرونيتش قادما من ميلان الإيطالي.

وانضم كرونيتش إلى فنربخشة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال رادي عبر موقع النادي الرسمي: "فنربخشة أراد ضمي وهو ما يجعلني سعيدا، وأخيرا أنا هنا".

وأكمل "سأقدم كل ما في وسعي لنجاح النادي، وأريد أن تعلم الجماهير أنني سأقدم كل شيء في الملعب".

وأتم "سأقدم كل ما لدي للفوز بلقب الدوري في كل ملعب ننافس به".

لاعب الوسط البالغ 30 عاما انضم للكناري بعد نصف موسم خاض فيه 14 مباراة بقميص الروسونيري.

وانضم رادي لميلان في موسم 2019 قادما من إمبولي وسجل 3 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري الإيطالي في 139 مباراة خاضها بقميص الروسونيري.

وكان فنربخشة ضم ليوناردو بونوتشي قادما من يونيون برلين الألماني حتى نهاية الموسم.