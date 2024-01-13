مؤتمر حكام السوبر الإسباني: ريال مدريد ينشر الكراهية لنا.. وينعتوني بالفاسد بسبب نيجريرا

شدد سوتو جرادو حكم تقنية الفيديو الذي سيحكم مباراة نهائي بطولة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة أن الملكي ينشر الكراهية لطاقم الحكام.

وكانت قناة ريال مدريد نشرت مقطع فيديو لحكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا بالأخطاء الذي ارتكبها ضد الفريق.

وقال جارادو في المؤتمر الصحفي: "ريال مدريد ينشر الكراهية لنا عن طريق المقاطع التي عرضها، لكن ذلك لن يؤثر على أدائنا لأن لدينا شصية قوية للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "أشعر بالغضب من قضية نيجريرا، لأنه استغل مركزه وأحدث أكبر ضرر ممكن للحكام، البقية منا غير فاسدين، آمل ألا نضطر للاستماع إلى مناقشة الحكام في المباراة".

وسمح الاتحاد الإسباني بعرض المناقشات التي تحدث بين الحكام وتقنية الفيديو ونشرها للعامة على غرار الدوري الإنجليزي والإيطالي والسعودي.

وتضرر مونويرا من قضية نيجريرا قائلا: "الناس ينادوني بالفاسد بسبب ما حدث من نيجريرا".

يذكر أن برشلونة واجه أيضا غريمه ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من السوبر الإسباني وقد حقق البلوجرانا الفوز بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة.