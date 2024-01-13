آس: بعد محاولات عديدة لعودته.. كانسيلو خارج نهائي السوبر الإسباني

السبت، 13 يناير 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

شاختار ضد برشلونة

يعاني جواو كانسيلو لاعب فريق برشلونة من إصابة بالتواء في الرباط الجانبي للركبة قبل بداية بطولة السوبر الإسباني في مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية عدم إشراك الظهير البرتغالي في مباراة فريقه ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في السعودية.

وكانت الشكوك كبيرة من تدريبات الفريق الجمعة الماضية في وجود كانسيلو في مباراة ريال مدريد بسبب الإصابة القوية التي يعاني منها.

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وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد كشفت يوم الجمعة الماضي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مستبعد مبدئيا من المشاركة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بسبب عدم اكتمال عملية الشفاء من الإصابة.

وأفادت الصحيفة أن تدريبات الفريق قبل المباراة ستكون حاسمة وسيرى الجهاز الطبي حالته النهائية، لكن الشعور أنه سيكون أقرب للاستبعاد من المباراة عن إمكانية مشاركته في كلاسيكو الأرض.

وهذا ما أكدته صحيفة آس أن كانسيلو خاض التدريبات بشكل منفرد بعيدا عن المجموعة ولذلك لن يشارك ضد ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة واجه أيضا غريمه ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من السوبر الإسباني وقد حقق البلوجرانا الفوز بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة.

ريال مدريد برشلونة السعودية السوبر الإسباني كانسيلو
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