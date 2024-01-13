ناتشو: قضية نيجريرا معقدة.. وفي ريال مدريد الفوز يعتبر لا شيء

شدد ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد أن قضية نيجريرا الشهيرة المتهم فيها نادي برشلونة معقدة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في نهائي بطولة السوبر الإسباني التي تقام في السعودية.

وقال المدافع الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "قضية نيجريرا معقدة هي الآن في المحكمة، لا نعرف ما الذي يحدث ولا يمكنني الوصول إلى هناك لمعرفة شيء، أثق في المحكمة، الحكام يعرفون ما فعلوه وأنا أثق فيهم، لا أعرف ما الذي كان يحدث في الماضي".

واتهم نادي برشلونة في قضية نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بتلقيه رشوة من أجل تسهيل المباريات على الفريق.

وأضاف "من الجيد الفوز على برشلونة والتتويج باللقب الأول خلال الموسم الجاري، في ريال مدريد إذا تمكنت من الانتصار فهذا لا شيء، ولكن في الخسارة يكون الأمر العكس تماما، الفوز خطوة صغيرة لاكتساب الثقة خلال الموسم".

وتابع "ليس دوري أن أقرر أن عدد المدافعين كافي أم لا وتعويضهم أمر يخص النادي والرئيس، نحن فريق جيد ويتقدم للأمام دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "الإصابات لا تؤثر علينا ومستهدون لكل الأحداث الكبيرة وذلك الأمر يدفعنا للعب مباريات صعبة مثل ضد برشلونة، نحن متحمسون للغاية".

يذكر أن برشلونة واجه أيضا غريمه ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من السوبر الإسباني وقد حقق البلوجرانا الفوز بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة.