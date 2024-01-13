ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب

أعلن نادي مودرن فيوتشر ضم ثلاثي الأهلي الشاب أحمد خالد "كباكا" وعبد الرحمن رشدان ومحمد زعلوك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وانضم ثلاثي الأهلي الشاب لصفوف مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال إلى الأحمر.

وضم فيوتشر عبد الرحمن رشدان الذي يشارك في مركز قلب الدفاع، ولاعب الوسط أحمد خالد، والمهاجم محمد زعلوك.

وأشار هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر أنه لايزال هناك العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في العديد من المسابقات المحلية والقارية.

ويتواجد حاليا عمر كمال في معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وأصبح الظهير الدولي ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد الفلسطيني وسام أبو علي المنضم من سيريس السويدي. (طالع التفاصيل)