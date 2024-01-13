روبيرتو: هذا ما يجب أن نفعله لتجنب الخسارة من ريال مدريد في السوبر

السبت، 13 يناير 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

كشف سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة عما يجب أن يفعله فريقه لكي يتجنب الخسارة من غريمه ريال مدريد في مباراة السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في نهائي بطولة السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية.

وقال روبيرتو خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن نسيطر على الكرة لأن من خلالها نستطيع أن نتحكم في المباراة وعلى هجماتهم المرتدة هدفنا هو الاستحواذ والدفاع بالكرة".

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وأضاف "إذا راقبنا ريال مدريد بطريقة جيدة سنخسر المباراة، يجب أن نكون أفضل من ريال مدريد في الدفاع والهجوم، نحن لم نكن أفضل خلال الموسم الحالي، لكن آمل أن هذه المباراة نقطة تحول".

وتابع "يجب أن ننتبه لجميع جوانب المباراة ضد فريق مثل ريال مدريد، يجب أن نأخذ حذرنا من الكرات الثابتة يجب أن نركز على جميع التفاصيل".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبنا بطريقة جيدة ضد ريال مدريد في الموسم الماضي في نهائي السوبر وآمل أن نكرر نفس الإنجاز مرة أخرى لأن هذه المباراة ساعدتنا في مواجهة مرحلة الحسم من الموسم".

يذكر أن برشلونة واجه أيضا غريمه ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من السوبر الإسباني وقد حقق البلوجرانا الفوز بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة.

ريال مدريد برشلونة سيرجي روبيرتو السوبر الإسباني
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