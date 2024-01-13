انتهت كأس آسيا - أوزبكستان (0)-(0) سوريا

السبت، 13 يناير 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

أوزبكستان ضد سوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوزبكستان ضد سوريا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

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نهاية المباراة

ق72. دخول عمر خريبين.

ق50. أوتابيك شوكوروف يهدر فرصة الهدف الأول لأوزبكستان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

سيطرة من منتخب سوريا بدون فرص خطيرة على المرمى.

بداية المباراة

سوريا كأس آسيا أوزبكستان
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