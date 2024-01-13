كرنفال أمم إفريقيا - في الجول يكشف قصص أكثر من 600 لاعب بشكل مختلف
السبت، 13 يناير 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
حارس قدوته محمد أبو جبل، ولاعب لديه 4 تواريخ ميلاد مختلفة، ومدرب تعرض لإطلاق النار.
لاعب سرب رقم إبراهيموفيتش على تويتر، وآخر اتهم فريقه السابق برشوة الحكام.
أشقاء في نفس المنتخب وأقارب في منتخبين مختلفين.
FilGoal.com يقدم لكم كرنفال أمم إفريقيا 2023 الذي يكشف لكم قصصا مختلفا ومثيرة لأكثر من 600 لاعب في 24 منتخبا قبل انطلاق البطولة.
يمكنكم مطالعة كل قصص اللاعبين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
وتمت إضافة إمكانية البحث عن لاعب أو منتخب للوصول للمعلومات بشكل أسرع.
وسبق أن قدّم FilGoal.com لمتابعيه كرنفال كأس العالم 2022 وأيضا كرنفال الدوري المصري موسم 2023-24.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023