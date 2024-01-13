كرنفال أمم إفريقيا - في الجول يكشف قصص أكثر من 600 لاعب بشكل مختلف

السبت، 13 يناير 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

كرنفال أمم إفريقيا 2023

حارس قدوته محمد أبو جبل، ولاعب لديه 4 تواريخ ميلاد مختلفة، ومدرب تعرض لإطلاق النار.

لاعب سرب رقم إبراهيموفيتش على تويتر، وآخر اتهم فريقه السابق برشوة الحكام.

أشقاء في نفس المنتخب وأقارب في منتخبين مختلفين.

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FilGoal.com يقدم لكم كرنفال أمم إفريقيا 2023 الذي يكشف لكم قصصا مختلفا ومثيرة لأكثر من 600 لاعب في 24 منتخبا قبل انطلاق البطولة.

يمكنكم مطالعة كل قصص اللاعبين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وتمت إضافة إمكانية البحث عن لاعب أو منتخب للوصول للمعلومات بشكل أسرع.

وسبق أن قدّم FilGoal.com لمتابعيه كرنفال كأس العالم 2022 وأيضا كرنفال الدوري المصري موسم 2023-24.

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