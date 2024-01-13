تشكيل سوريا - مؤيد العجان يقود اختيارات كوبر لمواجهة أوزبكستان
السبت، 13 يناير 2024 - 18:44
كتب : FilGoal
أعلن هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوزبكستان.
ويلعب منتخب سوريا مع أوزبكستان على ملعب جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.
ويقود مؤيد العجان تشكيل سوريا الذي أعلنه هيكتور كوبر.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أحمد مدنية.
الدفاع: عبد الرخمن ويس – ثائر كوما – أيهم أوسو – مؤيد العجان.
الوسط: إيزيكيل العم – محمود الأسود.
أمامهما: إبراهيم هيسار – خليل إلياس – عمار رمضان.
الهجوم: بابلو صباغ.
ويجلس كل من عمر الميداني وعمر خريبين على مقاعد البدلاء.
كوبر هو مدرب منتخب مصر السابق ويتواجد برفقته في الجهاز المصريان عصام الحضري ومحمود فايز.
ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية مع أوزبكستان وأستراليا والهند.
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