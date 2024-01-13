الدرجة الثانية ب – بداية الدور الثاني باستمرار حفاظ الترسانة على صدارة مجموعته

أقيمت مباريات الجولة 10 لدوري القسم الثاني ب في 6 مجموعات وحافظ الترسانة على فارق التقدم مع الفيوم بـ8 نقاط ليقترب سريعا من حسم الصدارة.

واختتمت مباريات الجولة بانتصار تليفونات بني سويف على مركز شباب مغاغة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت نتائج الجولة كالتالي:

الجولة الـ10

المجموعة الأولى

كيما أسوان 1-0 شبان قنا

قوص 1-2 الألومنيوم

ديروط 2-1 ملوي

الأقصر 1-1 أسمنت أسيوط

ويتصدر ديروط المجموعة برصيد 21 نقطة وفي الوصافة الألومنيوم برصيد 20 نقطة ثم يأتي كيما أسوان في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

المجموعة الثانية

مركز شباب طامية 0-3 الترسانة

بني مزار 3-1 المنيا

تليفونات بني سويف 3-1 مركز شباب مغاغة

الفيوم 1-0 الواسطى

ويتصدر الترسانة برصيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط عن الفيوم الوصيف.

المجموعة الثالثة

جنوب سيناء 2-0 الشمس

العبور 2-2 الشمس

النصر 0-0 المريخ

المستقبل 0-0 منتخب السويس

ويتصدر المريخ ومنتخب السويس المجموعة بالتساوي برصيد 16 نقطة ثم العبور برصيد 15 نقطة.

المجموعة الرابعة

كهرباء الإسماعيلية 1-0 إيسترن كومباني

مصر للتأمين 0-0 الإنتاج الحربي

تيم أف سي 1-0 اتحاد الشرطة

بورتو 1-2 بورفؤاد

ويتصدر كهرباء الإسماعيلية برصيد 18 نقطة ثم تيم أف سي والإنتاج الحربي برصيد 15 نقطة.

المجموعة الخامسة

شباب تلا 1-2 بايونيرز

بني عبيد 1-0 بلقاس

المنصورة 2-1اتحاد نبروه

صيد المحلة1-3 مالية كفر الزيات

مركز شباب القزازين 1-0 كفر الشيخ

ويتصدر مركز شباب القزازين برصيد 23 نقطة ويلاحقه المنصورة برصيد 20 نقطة.

المجموعة السادسة

الهلال بمطروح 1-1 دلفي

مركز شباب كوم حمادة 1-2 الإسكندرية للبترول

طلائع الأسطول 0-1 سبورتنج

الأوليمبي 0-0 دمنهور

المجد السكندري 0-0 الحمام

ويتصدر سبورتنج المجموعة برصيد 19 نقطة.