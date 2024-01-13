مباراة شهدت إلغاء هدفا بغرابة.. الصين تتعادل مع طاجيكستان في كأس آسيا

السبت، 13 يناير 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

الصين ضد طاجيكستان

تعادل منتخب الصين مع طاجيكستان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

المباراة شهدت إهدار الكثير من الفرص بالإضافة لوجود هدف ملغي.

بالتعادل حصل كلا الفرقين على نقطتهما الأولى في البطولة ليحتلا المركز الثاني والثالث.

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ويتصدر منتخب قطر المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد لبنان في المركز الرابع بدون نقاط.

شهدت المباراة إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين وعلى الأخص منتخب الصين الذي سيطر على المباراة بشكل أكبر.

وشهدت الدقيقة الـ 80 تسجيل هدفا للصين برأسية من زو تشينجي مستغلا ركنية.

وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف باعتبار أن زميله في الصين كان متداخلا في الهجمة وهو بحالة تسلل على الرغم من تقدم الحارس ووجود مدافع واحد فقط على خط المرمى كان من الصعب أن يلحق بالكرة.

وسيلعب منتخب الصين مباراته المقبلة ضد لبنان يوم الأربعاء 17 يناير، بينما سيلعب طاجيكستان بنفس اليوم ضد قطر.

الصين كأس آسيا طاجيكستان
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