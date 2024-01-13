مباراة شهدت إلغاء هدفا بغرابة.. الصين تتعادل مع طاجيكستان في كأس آسيا

تعادل منتخب الصين مع طاجيكستان بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

المباراة شهدت إهدار الكثير من الفرص بالإضافة لوجود هدف ملغي.

بالتعادل حصل كلا الفرقين على نقطتهما الأولى في البطولة ليحتلا المركز الثاني والثالث.

ويتصدر منتخب قطر المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد لبنان في المركز الرابع بدون نقاط.

شهدت المباراة إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين وعلى الأخص منتخب الصين الذي سيطر على المباراة بشكل أكبر.

وشهدت الدقيقة الـ 80 تسجيل هدفا للصين برأسية من زو تشينجي مستغلا ركنية.

وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف باعتبار أن زميله في الصين كان متداخلا في الهجمة وهو بحالة تسلل على الرغم من تقدم الحارس ووجود مدافع واحد فقط على خط المرمى كان من الصعب أن يلحق بالكرة.

NO Goal! China thought they broke the deadlock! Zhu Chenjie heads home with ten minutes to go, but after a VAR check, the referee chalks off the goal due to offside! #AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/dda36bv8az — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024

وسيلعب منتخب الصين مباراته المقبلة ضد لبنان يوم الأربعاء 17 يناير، بينما سيلعب طاجيكستان بنفس اليوم ضد قطر.