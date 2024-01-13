بوكيتينو: لن أكشف عما حدث قبل مباراة فولام.. وهذا موقفنا من مهاجم برايتون

السبت، 13 يناير 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

تشيلسي - بوكيتينو

رفض ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني تشيلسي الكشف عما حدث قبل مباراة فريقه ضد فولام تخص تركيز لاعبيه.

وفاز تشيلسي على منافسه فولام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وأقيمت المباراة على ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وقال المدير الفني الأرجنتيني للصحفيين بعد المباراة: "الشوط الأول ظهرنا بشكل لم نتوقعه، لقد حدث شيء ما قبل اللقاء لا أستطيع كشفه، لكنه أثر على أداء الفريق، الشوط الثاني كان أفضل، لعبنا بشكل جيد في 30 دقيقة وكان يجب أن نسجل هدفا آخر".

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وعن السؤال عن الشيء الذي حدث قبل المباراة رد قائلا: "لا يوجد شيء كبير، فقط بعض التفاصيل الصغيرة التي من الممكن أن تؤثر على الفريق".

وأضاف "يجب أن تعلم ما يمكن أن يؤثر على أداء الفريق، لكن ليس من المهم بالنسبة لك أو للجماهير أن تعرفه".

وعن احتياج تشيلسي لإيفان فيرجسون مهاجم برايتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قال: "تعلم جيدا أنني لا أتحدث عن الشائعات أو اللاعبين الموجودين في ناد مختلف، نحن نقيم الفريق وإذا حدث شيء ما، فسنبلغكم بذلك".

وتابع "لم أقل أبدا أننا بحاجة إلى مهاجم، قلت قبل المباراة إننا نعمل مثل الأندية الأخرى، لم أقل أبدا أننا بحاجة إلى إضافة لاعب آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة نكونكو لن تغير خططنا في سوق الانتقالات، أعتقد إنه سيكون جاهزا في أقرب وقت ممكن".

ولأول مرة منذ يوليو 2020 تشيلسي يفوز 4 مباريات متتالية على ملعبه ستامفورد بريدج.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو فولام
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