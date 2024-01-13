أمم إفريقيا - رفض الانضمام لـ منتخب غانا.. فانظر ماذا حدث له

السبت، 13 يناير 2024 - 17:49

كتب : FilGoal

عبدول فاتاو

رفض عبدول فاتاو منذ أيام الانضمام لمنتخب غانا من أجل التركيز مع فريقه ليستر سيتي، فتعرض للطرد وسيغيب لـ 3 مباريات في الدرجة الأولى الإنجليزية.

هذه هي قصة عبدول فاتاو سريعا الذي تعرض للطرد منذ قليل مع ليستر سيتي في مواجهة كوفينتري سيتي في شامبيونشيب.

تعرض الغاني عبدول فاتاو لاعب ليستر سيتي الإنجليزي للطرد مع ليستر في الخسارة بنتيجة 3-1 بعد تدخل متهور على لاعب الخصم.

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وسيغيب بذلك فاتاو 3 مباريات وسيعود للمشاركة في 10 فبراير 2024، وهو ما يعني أنه لن يخوض أي مباراة بقميص فريقه طيلة مدة أمم إفريقيا 2023.

وسيغيب فاتاو عن لقاءات إيبسويتش وسوانزي سيتي وستوك سيتي وسيعود يوم 10 فبراير أمام واتفورد.

وتبدأ أمم إفريقيا اليوم 13 يناير وتنتهي يوم 11 فبراير.

Fatawu Makes Leicester City Switch

ويتصدر ليستر ترتيب الشامبيونشيب برصيد 65 نقطة بفارق 10 نقاط عن إيبسويتش تاون الذي يضم سام مرسي.

وكان عبدول قد رفض الانضمام للنجوم السوداء في أمم إفريقيا 2023 من أجل التركيز على تأمين مركزه في فريقه.

ويقضي فاتاو الموسم الجاري معارا لليستر سيتي، حيث شارك في 21 مباراة وسجل هدفين وصنع 7.

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اللاعب البالغ 19 عاما معار من سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض فاتاو 15 مباراة بقميص غانا وسجل هدفا وحيدا ضد نيكاراجوا.

ويتواجد منتخب غانا في مجموعة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

ليستر سيتي أمم إفريقيا غانا عبدول فاتاو
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