أمم إفريقيا - فيتوريا: لسنا أهم من منتخب مصر.. وهذا موقفي من استبعاد السعيد

شدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على أن الفريق هو الأهم خلال بطولة أمم إفريقيا.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار اليوم الأحد، بمواجهة كوت ديفوار مستضيف البطولة ضد غينيا بيساو.

بينما يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة غدا الأحد بمواجهة موزمبيق.

وقال فيتوريا في حوار مسجل سابقا تم بثه عبر قناة أون تايم سبورتس: "واثق تمام الثقة أنني اخترت أفضل اللاعبين في قائمة مصر لأمم إفريقيا".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة في رباعي حراس مرمى منتخب مصر، أبو جبل لديه أفضلية كبيرة لمشاركته السابقة في أمم إفريقيا".

وأكمل "أحيانا في البطولات المجمعة لا نحتاج أن يكون اللاعب دائما في أعلى مستوياته الفنية لضمه".

وواصل "أنا أؤكد أن روي فيتوريا وأي لاعب ليسوا أهم من منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "كنت دائما أواجه الانتقادات بسبب عدم ضم عبد الله السعيد للمنتخب وفضلت أن أعيد النظر بشأن منحه فرصة أخرى للانضمام في القائمة الأولية وهو من بين اللاعبين الذي تعدى عمرهم 35 سنة وقادرين على تمثيل المنتخب وأعرف موقفه جيدا لكنني قررت عدم ضمه في القائمة النهائية وأنا أقدره من الناحية الشخصية".