خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 لكرة اليد.

وتقام البطولة في مصر بداية من يوم 17 يناير المقبل.

جميع المباريات ستقام على صالة 1 وصالة 2 بإستاد القاهرة.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة غينيا يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من غينيا والكاميرون والكونغو.

مصر كانت قد توجت بالنسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في العام الماضي بصالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ويملك منتخب تونس الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب برصيد 10 مرات ويأتي منتخب مصر خلفه برصيد 8 ألقاب.

وتبدأ أسعار التذاكر من 50 جنيه للدرجة الثالثة وحتى 300 جنيه.

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