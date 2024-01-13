لعبة أمم إفريقيا – هل تعرف أعلام دول إفريقيا الـ54؟ العب دلوقتي
السبت، 13 يناير 2024 - 16:43
كتب : FilGoal
تضم قارة إفريقيا 54 دولة وبينهم الكثير يتشابه في الألوان ذاتها.
فهل تستطيع معرفة أعلام كل دور قارتنا؟
وتفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 ومثلما تكون هناك أنشطة ترفيهية للجماهير خارج وداخل الملاعب فتعين علينا القيام بالفكرة ذاتها.
لذا يقدم FilGoal.com لعبة جديدة هي تحدي الحراس ومن خلالها يمكنك التصدي لركلات الجزاء.
العب الآن من هنا.
نرشح لكم
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف معلومات عن تلك المنتخبات في البطولة؟ لعبة أمم إفريقيا – هل أنت حارس مميز؟ تصدى لتلك ركلات الجزاء كويز أمم إفريقيا – قبل استضافتها.. هل تعرف تاريخ كوت ديفوار في البطولة؟ كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن نسخة 2017؟ اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا – هل تتذكر نهائي 2008 بين مصر والكاميرون؟ اختبر معلوماتك توقف الدوري المصري؟ فانتازي في الجول مستمرة في أمم إفريقيا 2023 كويز أمم إفريقيا – هل تستطيع معرفة أسماء لاعبي مصر بناء على تلك المعلومات؟ كويز أمم إفريقيا – هل تابعت أمم إفريقيا 2010؟ اختبر معلوماتك
أخر الأخبار
الاتفاق يضم ثنائي اتحاد جدة مقابل الموسى 28 دقيقة | ميركاتو