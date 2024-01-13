لعبة أمم إفريقيا – هل تعرف أعلام دول إفريقيا الـ54؟ العب دلوقتي

السبت، 13 يناير 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

لعبة الأعلام

تضم قارة إفريقيا 54 دولة وبينهم الكثير يتشابه في الألوان ذاتها.

فهل تستطيع معرفة أعلام كل دور قارتنا؟

وتفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 ومثلما تكون هناك أنشطة ترفيهية للجماهير خارج وداخل الملاعب فتعين علينا القيام بالفكرة ذاتها.

لذا يقدم FilGoal.com لعبة جديدة هي تحدي الحراس ومن خلالها يمكنك التصدي لركلات الجزاء.

العب الآن من هنا.

كأس أمم إفريقيا لعبة أمم إفريقيا لعبة الأعلام
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