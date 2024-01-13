أحدهما من أول لمسة.. أستراليا تضرب الهند بهدفين في كأس آسيا

افتتح منتخب أستراليا مشواره في منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا بالفوز على الهند.

وفاز منتخب أستراليا على الهند بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل جاكسون إيرفين وجوردان بوس هدفي المنتخب الأسترالي في شباك الهند.

جوردان بوس سجل من أول لمسة له بعد مشاركته كبديل في مرمى الهند.

بوس سجل ثاني أسرع هدف للاعب بديل في كأس آسيا بعد هدف الصيني داباو يو ضد الفيلبين.

ورغم المحاولات الأسترالية العديدة في الشوط الأول إلا أنه انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكثف منتخب أستراليا محاولاته في الشوط الثاني، وسجل جاكسون إيرفين الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 50.

وأضاف البديل جوردان بوس الهدف الثاني في الدقيقة 73، ليحسم المباراة ويمنح منتخب أستراليا 3 نقاط ثمينة.

ورفع منتخب أستراليا رفع رصيده من النقاط إلى 3 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة ذاتها بين أوزبكستان وسوريا، مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

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