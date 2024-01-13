مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة

حدد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر شرطا كي يفوز الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 2023.

مصطفى محمد النادي : نانت مصر

وتحدث مصطفى محمد في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "كأس أمم إفريقيا بطولة صعبة وهدفنا هو الفوز بها، نرغب في الفوز في كل مباراة نخوضها".

واستدرك "لكن هذا لن يحدث إلا بأخذ كل مباراة بجدية وأن نحارب في كل مباراة لنفوز بها".

وواصل مصطفى محمد حديثه "كي تفوز باللقب يجب ألا تنظر لأبعد من المباراة المقبلة".

وعن سهولة مواجهة موزمبيق رفض مصطفى ذلك التعليق وقال: "لا توجد مباراة سهلة والكرة الإفريقية تطورت كثيرا".

وواصل مصطفى حديثه "محظوظون بتواجد لاعب بقيمة محمد صلاح معنا فهو يفيدنا بخبراته التي اكتسبها".

وأردف "كلنا على قلب رجل واحد في المنتخب ولا يوجد أي شخص أفضل من الآخر بل نقاتل معا لتحقيق حلمنا".

وأكمل مهاجم منتخب مصر حديثه "هذا الجيل يجب أن يفوز بالبطولة ومعنا مدرب جيد ونريد الفوز بها، وصلنا لأكثر من نهائي ولكن الحظ لم يحالفنا وسنبذل كل ما لدينا للوصول لأبعد مرحلة".

وعن تصريحات عز الدين أوناحي لاعب المغرب عن إهدار منتخب مصر للوقت رد مصطفى "لم أسمع أي شيء ولكن بالأرقام لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، لو هو قال ذلك فعليه القيام بما نقوم به ويفوز بالبطولات"

وكان أوناحي قال لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

وأضاف "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

ويلتقي منتخب مصر غدا الأحد مع موزمبيق في أولى جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب فيليكس بوانيي.

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