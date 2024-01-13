مؤتمر فيتوريا: علينا الفوز بكأس إفريقيا.. وهذا ما أؤمن به من أجل المنتخب وصلاح

السبت، 13 يناير 2024 - 14:25

كتب : رامي جمال

روي فيتوريا - منتخب مصر

للمرة الأولى صرح روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر علنا أن هدفه هو الفوز بكأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث فيتوريا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قبل مواجهة موزمبيق قائلا: "نحن في مرحلة حيث يتعين علينا بذل كل شيء للفوز بتلك الكأس، هدفنا الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وأكمل "أمامنا مهمة لإعادة تلك الكأس إلى مصر، أؤمن باللاعبين وبالعمل الذي نقوم به، كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا".

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وعن موزمبيق قال: "منتخب موزمبيق فريق جيد جدا ويجب أن نكون متواضعين، التواضح هو ميزة أي بطل، نعرف أن المباراة الأولى مهمة لكل فريق، يجب أن نكون أقوياء ونفوز على موزمبيق أو أي فريق آخر نواجهه".

وأردف المدرب البرتغالي "الفريق الذي لن يتحلى بالتنظيم خلال كل مراحل المباراة سيكون من الصعب عليه النجاح، يجب أن نتحكم في المباراة، ولن يكون الأمر سهلا دائما ولكننا سنحاول القيام بذلك بداية من الغد".

وعن استضافة كوت ديفوار للبطولة ورأيه في التنظيم قال: "تنظيم البطولة جيد حتى الآن، يجب أن نظهر إمكانيات الكرة الإفريقية وأتمنى رؤية مباريات مثيرة".

وبسؤاله عن اعتماد منتخب مصر على قائده محمد صلاح شدد فيتوريا "لا أؤمن بالفرق التي تعتمد على الأفراد بل أؤمن بالفرق المنظمة التي يمكنها تسهيل وتعزيز صفات الأفراد التي يمتلكونها، وهذا ينطبق علينا الذين نمتلك محمد صلاح".

وعن مقارنة منتخب مصر معه ومع سلفه كارلوس كيروش قال: "لا أعرف إن كان إنتاجنا الهجومي أفضل مما كان عليه مع كيروش الذي قام بعمل رائع".

وواصل فيتوريا "أعرف أنه يتعين علينا الاهتمام بكل جوانب لعبنا واستغلال كل إمكانياتنا الهجومية".

وأكمل "حاولنا إدخال مبادئنا في اللعب مع النظام التكتيكي الذي كان متواجدا من قبل وحتى الآن المؤشرات إيجابية".

وبسؤاله عن أن موزمبيق كلما واجهت مصر يفوز الفراعنة باللقب رد فيتوريا "هذا تاريخ وانتهى وهذا الحديث لا معنى له وإن نظرنا للتاريخ وما حدث فهذا ليس له معنى ربما هو فأل جيد لكننا لا ننظر لتلك الأمور".

وأشاد فيتوريا بلاعبيه وقال: "أرى بين اللاعبين الكثير من الوحدة والصداقة وهذا الجو العائلي الذي يمتلكه منتخب مصر يساعد على ظهورنا بشكل جيد".

أما عن تصريحات عز الدين أوناحي لاعب المغرب واتهامه لمنتخب مصر بإهدار الوقت قال: "لن نرد على التعليقات التي يدلي بها مئات اللاعبين حول العالم".

وكان أوناحي قال لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

وأضاف "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

ويلتقي منتخب مصر غدا الأحد مع موزمبيق في أولى جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب فيليكس بوانيي.

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