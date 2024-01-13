لعبة أمم إفريقيا – هل أنت حارس مميز؟ تصدى لتلك ركلات الجزاء

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 ومثلما تكون هناك أنشطة ترفيهية للجماهير خارج وداخل الملاعب فتعين علينا القيام بالفكرة ذاتها.

لذا يقدم FilGoal.com لعبة جديدة هي تحدي الحراس ومن خلالها يمكنك التصدي لركلات الجزاء.

من خلال 10 مستويات ويتعين عليك التصدي لأكبر عدد ممكن من الركلات لتعبر للمستوى التالي.

وإن كان عدد التصديات أقل من المطلوب فستظل في المستوى ذاته تلعبه مجددا حتى تستطيع العبور منه.

العب الآن من هنا.

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