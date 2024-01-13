اليابانية ياماشيتا تدخل تاريخ الكرة الآسيوية

دخلت الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا تاريخ كرة القدم الآسيوية، تزامنا مع النسخة الجارية لكأس آسيا.

وانطلقت أمس الجمعة بطولة آسيا وحقق المنتخب القطري مستضيف البطولة الفوز على لبنان 3-0 في أولى مباريات دور المجموعات.

وستكون الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضِمن نهائيات كأس آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين يوشيمي، لإدارة المباراة المقررة بين أستراليا والهند.

وذلك في سابقة هي الأولى بتاريخ البطولة القارية التي انطلقت قبل 68 عاما.

ويلعب منتخب أستراليا أمام نظيره الهندي اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتبلغ ياماشيتا من العمر (37 عاما)، وحصلت ياماشيتا، أول حكمة محترفة من اليابان، على الشارة الدولية عام 2015، ومنذ ذلك الحين واصلت تحطيم الكثير من الحواجز.

وكانت ياماشيتا المولودة في طوكيو أول امرأة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر 2022، وكانت على وجه الخصوص واحدة من ست حكمات تم تعيينهن خلال كأس العالم 2022 في قطر أيضا، في سابقة في تاريخ البطولة العالمية.

كما أدارت ياماشيتا المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات بين أستراليا ونيوزيلندا 2023، حيث أدارت مباراتين أخريين وعملت حكماً رابعا في مباراتين أخريين.