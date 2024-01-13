فيديو في الجول – عن طريق الذكاء الاصطناعي.. لعنة السحر التي استمرت 23 عاما في أمم إفريقيا

السبت، 13 يناير 2024 - 11:11

كتب : عمرو عبد المنعم

تصميم الصورة بواسطة الذكاء الإصطناعي

لاعب طلب من الدجال إقامة سحر لزميله في المنتخب.

وآخر بسبب لعنة السحرة حُرموا من الفوز بكأس أمم إفريقيا لـ23 عاما وكل مرة الهزيمة كانت بشكل أغرب من ذي قبل.

كل هذا نستعرضه في هذا الفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي في رحلة مثيرة في أدغال كأس أمم إفريقيا.

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شاهد الفيديو.

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