كويز أمم إفريقيا – قبل استضافتها.. هل تعرف تاريخ كوت ديفوار في البطولة؟

تلك المرة الاختبار أصعب قليلا عن ذي قبل، هل تعرف تاريخ منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ويستضيف منتخب كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويقص منتخب الأفيال مشوار البطولة اليوم السبت بملاقاة غينيا بيساو.

حسنا حان وقت الاختبار.