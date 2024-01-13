مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-20224 والقنوات الناقلة.. افتتاح أمم إفريقيا ومانشستر سيتي وسوريا
السبت، 13 يناير 2024 - 10:33
كتب : FilGoal
ينطلق اليوم السبت قطار كأس أمم إفريقيا 2023 رسميا حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه غينيا بيساو.
وستقام المباراة في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".
وفي كأس آسيا سيواجه منتخب سوريا منافسه أوزباكستان في الجولة الأولى عبر قناة "بي إن كأس آسيا 1".
أما في الدوري الإنجليزي فسيواجه نيوكاسل منافسه مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".
وعبر القناة ذاتها لكن في الثانية والنصف عصرا سيواجه تشيلسي منافسه فولام.
وفي السابعة والنصف مساء سيواجه فريق سام مرسي، إبسويتش تاون منافسه سندرلاند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عبر قناة "بي إن سبورتس 2".
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