لعنة في سانشيز بيزخوان.. إشبيلية يسقط أمام ألافيس بالدوري الإسباني

السبت، 13 يناير 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

لوكاس أوكامبوس - إشبيلية

واصل إشبيلية ترنحه في الدوري الإسباني وسقط أمام أنصاره في فخ الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2.

وتكبد إشبيلية الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني وظل في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

ولم يحقق الفريق الأندلسي الفوز على ملعبه سانشيز بيزخوان منذ 26 سبتمبر 2023 عندما سحق ألميريا بنتيجة 5-1، ومنذ ذلك الحين تعادل 4 مرات وخسر 5 في جميع المسابقات.

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وارتقى ألافيس للمركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

وتقدم الضيوف عن طريق ناول تانجيلا في الدقيقة 25 وسط غياب رقابة دفاعية.

وفي الدقيقة 40 سجل كيكي جارسيا هدف ألافيس الثاني بتسديدة ارتطمت بالدفاع وغالطت الحارس وسكنت الشباك.

وتألق ديمتروفيتش في الزود عن مرماه ومنع هدفا ثالثا بمساعدة العارضة في نهاية الشوط الأول.

وسجل رافا مير هدف تقليص الفارق لإشبيلية بالصدر بعد عرضية مرت من الجميع في الدقيقة 70.

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وعقب 11 دقيقة سجل لوكاس أوكامبوس هدف التعادل من علامة الجزاء والتي تحصل عليها بنفسه.

خطف روبن دوارتي النقاط الثلاث في الدقيقة 90 برأسية مانحا الثلاث نقاط لفريقه.

واستقبل إشبيلية 18 هدفا في 11 مباراة على ملعبه الموسم الجاري في الدوري الإسباني بمعدل 1.64 لكل 90 دقيقة وهو المعدل الأكبر للنادي في موسم واحد بالقرن الحالي.

إشبيلية الدوري الإسباني ألافيس
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