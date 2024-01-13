منتخب مصر للناشئات يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب مصر للناشئات من منافسهن الكاميرون باربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور الأخير المؤهل إلى كأس العالم 2024.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2024 في كولومبيا.

وسجلت نادية رمضان وجوي عماد ثنائية منتخب مصر، بينما أحرزت مانا لامين (2) وسوفي ليمانا وميفا كيكي للكاميرون.

وافتتحت ليمانا أهداف الكاميرون في الدقيقة 14 بعد خطأ من خروج منتخب مصر بالكرة من الخلف.

وتعادلت نادية في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وتقدمت لامين في الدقيقة 30 للكاميرون بعدما تسلمت الكرة نتيجة عرضية داخل منطقة الجزاء وثم سددت الكرة أرضية زاحفة وسكنت الشباك.

وأحرزت جوي عماد هدف التعادل لثاني مرة من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 32.

وأعادت لامين لتسجل التقدم للكاميرون في الدقيقة 78 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وأنهت كيكي آمال منتخب مصر في الدقيقة 93 بعد رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب في الكاميرون يوم 21 يناير المقبل.