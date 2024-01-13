أمم إفريقيا - ضربة قوية لـ الكاميرون.. إصابة فينسنت أبو بكر ليست طفيفة

تلقى منتخب الكاميرون ضربة قوية بإصابة فينسينت أبو بكر قبل انطلاق أمم إفريقيا 2023.

وتعرض أبو بكر بحسب موقع "Camfoot" الكاميروني للإصابة خلال المران الذي أقيم الجمعة.

وربما تجبره الإصابة على الخروج من قائمة الأسود في أمم إفريقيا 2023

وأشار التقرير إلى أن الإصابة ليست طفيفة.

وتعد تلك ضربة قوية للكاميرون في ظل غياب براين مبيومو وجان بيير نسامي وإريك تشوبو موتينج عن هجوم الأسود في البطولة.

ويعد أبو بكر هداف النسخة الماضية من البطولة برصيد 8 أهداف كما سجل هدف التتويج بلقب 2017 على حساب منتخب مصر.

وخاض أبو بكر 22 مباراة الموسم الجاري بقميص بيشكتاش التركي وسجل 11 هدفا في 22 مباراة.

ويمتلك المهاجم المخضرم البالغ 31 عاما 97 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا.

ويفتتح منتخب الكاميرون مشواره في أمم إفريقيا بلقاء غينيا يوم الإثنين المقبل.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وجامبيا وغينيا.