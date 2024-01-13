أمم إفريقيا - غرابة: لدينا بعض الملاحظات على ملعبنا.. وهذا ما طلبه فيتوريا من اللاعبين

السبت، 13 يناير 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد غرابة

أوضح محمد غرابة مدير منتخب مصر أن البعثة أرسلت بعض الملاحظات لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن الملاحظات على ملعب فيليكس بوايني بكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا.

وسيخوض منتخب مصر مبارياته الثلاث على ملعب فيليكس بوايني في مرحلة المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال غرابة عبر أون تايم سبورت: "التدريب يوم الجمعة كان حماسيا وروي فيتوريا طالبهم بالهدوء، ونتفائل خيرا".

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وأضاف "في أمم إفريقيا لن نخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة كالمعتاد، وأجرينا جولة معايشة وصلت لـ 20 دقيقة لتفقد ملعب فيليكس بوايني".

وأتم "كان لدينا بعض الملاحظات وأرسلنا لكاف وسيتم العمل عليها قبل المباراة.

ويلتقي منتخب مصر في بداية مشواره مع موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم غانا وكاب فيردي.

وخاضت كتيبة روي فيتوريا المران على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار.

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تسديد على المرمي شارك فيه جميع اللاعبين.

حضر المران خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وتحدد موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل المباراة.

ويعقد في الثانية ظهر غدا السبت مؤتمرا صحفيا لمنتخب مصر يحضره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ومصطفي محمد مهاجم المنتخب.

وستكون تلك المواجهة السادسة بين مصر وموزمبيق تاريخيا، حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات، 3 منها في أمم إفريقيا انتهت بالفوز 2-0 وبتتويج المنتخب باللقب في 1986 و1998 و2010.

وسيق أن التقيا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز المنتخب 2-0 و1-0 ذهابا وإيابا.

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