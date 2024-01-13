بوستيكوجلو يكشف سر تفضيل دراجوسين توتنام على بايرن.. والتعاقد مع فيرنر

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي سر انضمام رادو دراجوسين وتيمو فيرنر لسبرس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد توتنام مع رادو دراجوسين من جنوى الإيطالي مقابل 25 مليون يورو وإعارة دجيد سبينس مع أحقية الشراء مقابل 10 ملايين يورو.

وانضم فيرنر من لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية الموسم الجاري.

وحاول نادي بايرن ميونيخ في الدخول في صفقة دراجوسين لخطفه في آخر اللحظات بعد الاتفاق على كل شيء ووافق النادي الإيطالي على العرض وترك الاختيار للمدافع الروماني ولكن وفقا لوكيله فدراجوسين اختار احترام اتفاقه مع توتنام.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي: "بذلنا مجهودا كبيرا وعملا عظيما لإتمام الصفقات".

وأضاف "تحدثت مع دراجوسين وفيرنر عما أؤمن به من طريقة لعب وأفكاري بهما كلاعبين كرة قدم وكيف يمكنهما التأقلم على طريقتي الخاصة".

وأنهى حديثه قائلا: "بتلك الطريقة اقتنع ووافق الثنائي بالانتقال لنا".

ويحتل توتنام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع الذي يعتبر أخر المتأهلين لبطولة دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة حيث يحتله غريمه التقليدي أرسنال.