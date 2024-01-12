بركات: أبواب المنتخب الأولمبي مفتوحة للجميع.. ويجب على اللاعبين استغلال عدالة ميكالي

الجمعة، 12 يناير 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد بركات

شدد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة المصري على أن أبواب المنتخب الأولمبي مفتوحة للجميع ومدح عدالة روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب.

وقال بركات لصفحة اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حلم لعب دورة الألعاب الأولمبية يقترب ويجب على الجميع التمسك به في نيل شرف تمثيل منتخب مصر".

وأدى المنتخب الأوليمبي اليوم الجمعة تدريبه الثاني فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية قبل سفره يوم الإثنين المقبل إلى الإمارات للمشاركة فى دورة دبي الدولية الودية من 17 الى 27 يناير الجاري.

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ويشارك كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق بجانب الفراعنة، ويأتي ذلك ضمن استعداداته لخوض الأولمبياد المقرر إقامتها في باريس من العام الجاري.

وأضاف "يحرص الجهاز الفني على ترسيخ مبدأ العدالة المطلقة وفتحه أبواب المنتخب للجميع من أجل اختيار الأفضل والأحق بالتواجد فى تشكيل المنتخب بأولمبياد باريس 2024".

واختتم "أطالبهم بضرورة استثمار الأجواء الإيجابية التى تحكمها عدالة مجردة يطبقها ميكالي، المنتخب مقبل على معسكر قوي فى الإمارات وعلى اللاعبين تقديم صورة تليق بالكرة المصرية".

محمد بركات الإمارات السعودية منتخب مصر الأولمبي
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