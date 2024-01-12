للعودة إلى إيطاليا مرة أخرى.. رومانو: تراوري قريب من الانتقال لـ نابولي

اقترب حامد تراوري لاعب فريق بورنموث الإنجليزي من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي والانتقال إلى نابولي في فترة النتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية عبر حسابه على تويتر: "انتهى تقريبا اتفاق انتقال تراوري إلى نابولي".

وأضاف "لم يتبق إلا تفاصيل قليلة ثم يأتي وقت التعاقد، يبلغ قيمة أحقية الشراء 25 مليون يورو".

واختتم "نابولي سيدفع مقابل مادي للإعارة فقط في حالة عدم تفعيل بند أحقية الشراء في شهر يونيو المقبل".

🚨🔵 Hamed Traoré to Napoli, here we go! Verbal agreement almost reached on loan deal, final details then time to sign. Deal subject to medical tests. 🩺 🇨🇮 Buy option clause in June: €25m. Napoli to pay loan fee only if they will NOT trigger the buy option clause in June. pic.twitter.com/K3WjjJoCCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2024

ويعاني جناح ساسوولو الإيطالي السابق من مرض الملاريا منعه من الانضمام لقائمة منتخب بلاده كوت ديفوار لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها بلاده.

وانتقل تراوري إلى بورنموث في يناير 2023 الماضي على سبيل الإعارة قادما من ساسوولو وقرر النادي الإنجليزي تفعيل بند الشراء مقابل 25 ونصف مليون يورو.

ولعب تراوري في ساسوولو تحت قيادة روبرتو دي زيربي في جيل قوي للفريق الإيطالي إذ ضم جيريمي بوجا ودومينيكو بيراردي وجياكومو راسبادوري وفرانشيسكو كابوتو ومانويل لوكاتيلي وماكسيم لوبيز.