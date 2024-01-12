للعودة إلى إيطاليا مرة أخرى.. رومانو: تراوري قريب من الانتقال لـ نابولي

الجمعة، 12 يناير 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

حامد تراوري

اقترب حامد تراوري لاعب فريق بورنموث الإنجليزي من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي والانتقال إلى نابولي في فترة النتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية عبر حسابه على تويتر: "انتهى تقريبا اتفاق انتقال تراوري إلى نابولي".

وأضاف "لم يتبق إلا تفاصيل قليلة ثم يأتي وقت التعاقد، يبلغ قيمة أحقية الشراء 25 مليون يورو".

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واختتم "نابولي سيدفع مقابل مادي للإعارة فقط في حالة عدم تفعيل بند أحقية الشراء في شهر يونيو المقبل".

ويعاني جناح ساسوولو الإيطالي السابق من مرض الملاريا منعه من الانضمام لقائمة منتخب بلاده كوت ديفوار لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها بلاده.

وانتقل تراوري إلى بورنموث في يناير 2023 الماضي على سبيل الإعارة قادما من ساسوولو وقرر النادي الإنجليزي تفعيل بند الشراء مقابل 25 ونصف مليون يورو.

ولعب تراوري في ساسوولو تحت قيادة روبرتو دي زيربي في جيل قوي للفريق الإيطالي إذ ضم جيريمي بوجا ودومينيكو بيراردي وجياكومو راسبادوري وفرانشيسكو كابوتو ومانويل لوكاتيلي وماكسيم لوبيز.

الدوري الإيطالي نابولي بورنموث الدوري الإنجليزي ساسوولو حامد تراوري
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