أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد موزمبيق.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب والحكم

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهة موزمبيق في البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

وتقام أمم إفريقيا في كوت ديفوار بدءا من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.

وستكون تلك المواجهة السادسة بين مصر وموزمبيق تاريخيا، حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات، 3 منها في أمم إفريقيا انتهت بالفوز 2-0 وبتتويج المنتخب باللقب في 1986 و1998 و2010.

وسيق أن التقيا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز المنتخب 2-0 و1-0 ذهابا وإيابا.

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الأحد 14 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

الحكم

يدير الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، حسبما علم FilGoal.com.

الحكم الموريتاني أدار الموسم الجاري قاريا 4 مباريات من بينها افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بالنتيجة 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1.

الحكم البالغ 32 عاما أدار للأندية المصرية إجمالا 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

ومن قبل أدار نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 وإياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية.