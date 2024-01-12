أمم إفريقيا – مدرب الإسماعيلي السابق يفقد خدمات لاعبه في افتتاح البطولة

فقد سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية خدمات ديلان باتوبينسيكا في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأعلن اتحاد كونغو الديمقراطية عبر حسابه الرسمي على تويتر خسارة مساهمات لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي بسبب تراكم البطاقات خلال مباريات تصفيات المؤهلة للبطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية أولى مبارياته في البطولة ضد منافسه زامبيا يوم 17 يناير المقبل الموافق الأربعاء القادم.

[ＡＮＮＯＮＣＥ ] ℹ️ Pour accumulation des cartons jaunes lors des matchs des éliminatoires de la CAN 2023, notre défenseur central DYLAN BATUBINSIKA ne prendra pas part à notre première rencontre contre la Zambie le 17 janvier prochain.#𝙵𝚎𝚌𝚘𝚏𝚊𝚁𝙳𝙲 pic.twitter.com/6ittPHchOG — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) January 11, 2024

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة برفقة كل من المغرب وتنزانيا وزامبيا.

ودرب المدير الفني الفرنسي فريق الإسماعيلي من قبل في موسم 2017-2018 وبقى من شهر يوليو 2017 حتى شهر ديسبمر من العام ذاته وتعتبر هذه أشهر تجاربه في الدوري المصري.

وقاد من قبل أيضا فريق بيراميدز في موسم 2019-2020 واستمر من شهر يوليو 2019 حتى ديسمبر من نفس العام.

واختتم ديسابر استعدادات فريقه للمشاركة في أمم إفريقيا 2023 بالهزيمة من بوركينا فاسو 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الإمارات.