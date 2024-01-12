أمم إفريقيا – مدرب الإسماعيلي السابق يفقد خدمات لاعبه في افتتاح البطولة

الجمعة، 12 يناير 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

ديسابر - بيراميدز

فقد سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية خدمات ديلان باتوبينسيكا في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأعلن اتحاد كونغو الديمقراطية عبر حسابه الرسمي على تويتر خسارة مساهمات لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي بسبب تراكم البطاقات خلال مباريات تصفيات المؤهلة للبطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية أولى مبارياته في البطولة ضد منافسه زامبيا يوم 17 يناير المقبل الموافق الأربعاء القادم.

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ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة برفقة كل من المغرب وتنزانيا وزامبيا.

ودرب المدير الفني الفرنسي فريق الإسماعيلي من قبل في موسم 2017-2018 وبقى من شهر يوليو 2017 حتى شهر ديسبمر من العام ذاته وتعتبر هذه أشهر تجاربه في الدوري المصري.

وقاد من قبل أيضا فريق بيراميدز في موسم 2019-2020 واستمر من شهر يوليو 2019 حتى ديسمبر من نفس العام.

واختتم ديسابر استعدادات فريقه للمشاركة في أمم إفريقيا 2023 بالهزيمة من بوركينا فاسو 2-1 في مباراة ودية أقيمت في الإمارات.

الإسماعيلي كوت ديفوار المغرب سيباستيان ديسابر الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الإفريقية 2023
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