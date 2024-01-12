خبر في الجول - ليست الأولى.. دحان بيدة حكما لمباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا

يدير الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في كوت ديفوار يوم الأحد المقبل في افتتاح المشوار.

الحكم الموريتاني أدار الموسم الجاري قاريا 4 مباريات من بينها افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بالنتيجة 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1.

الحكم البالغ 32 عاما أدار للأندية المصرية إجمالا 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

ومن قبل أدار نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 وإياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.