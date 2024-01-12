آس: إصابة كارباخال في تدريب ريال مدريد.. وموقفه من المشاركة ضد برشلونة في السوبر

الجمعة، 12 يناير 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

داني كارباخال

تعرض داني كارباخال لاعب ريال مدريد لإصابة أثناء التدريبات الجماعية اليوم الجمعة في استعدادات الفريق لمواجهة غريمه برشلونة.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة السوبر الإسباني التي تقام في السعودية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إصابة الظهير الأيمن للملكي تعرض لإصابة في ربلة الساق أثناء الحصة التدريبية وخرج من التدريبات لتلقي العلاج اللازم.

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وأفادت الصحيفة أن اللاعب الإسباني عاد وواصل التدريبات بعد تلقي العلاج ويبدو أن الإصابة بسيطة ومن المقرر أن لا تعيقه من المشاركة ضد برشلونة.

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جواو كانسيلو ظهير برشلونة مستبعد مبدئيا من المشاركة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بسبب عدم اكتمال عملية الشفاء من الإصابة.

وأفادت الصحيفة أن تدريبات يوم السبت المقبل ستكون حاسمة وسيرى الجهاز الطبي حالته النهائية، لكن الشعور أنه سيكون أقرب للاستبعاد من المباراة عن إمكانية مشاركته في كلاسيكو الأرض.

وذكرت الصحيفة أن الجهاز الفني لن يخاطر لمشاركة كانسيلو بالرغم من أهمية المباراة لكن يدرك تشافي أن الفترة المقبلة ووجوده فيها أمر هام وضروري.

وفاز ريال مدريد في دور نصف النهائي من البطولة على جاره أتليتكو مدريد 5-3 وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما هدفا وصنع هدفين.

وانتصر برشلونة على أوساسونا في الدور ذاته من البطولة 2-0 ليكسر سلسلة 3 مباريات يفوز بفارق هدف واحد فقط.

يذكر أن برشلونة واجه أيضا غريمه ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من السوبر الإسباني وقد حقق البلوجرانا الفوز بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة.

ريال مدريد برشلونة داني كارباخال جواو كانسيلو السوبر الإسباني
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