كأس آسيا - قطر تكسر لعنة الافتتاح بثلاثية ضد لبنان

كسر منتخب قطر لعنة المباراة الافتتاحية لـ كأس آسيا 2023 بالفوز على لبنان بنتيجة 3-0 في المباراة أقيمت على استاد لوسيل.

سجل ثلاثية قطر: أكرم عفيف (2) والمعز علي.

وتستضيف قطر كأس آسيا 2023 للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1986 و2011، وفي النسختين السابقتين لم يفز ولم يسجل العنابي في الافتتاح.

في 1986 خسرت قطر من إيران 2-0 وبنفس النتيجة من أوزبكستان في 2011، والآن كُسرت اللعنة.

اللعنة لم تقتصر على كأس آسيا، بل شملت كأس العالم حيث خسر العنابي منذ ما يزيد عن عام من الإكوادور 2-0 في افتتاح مونديال 2022.

وبسط منتخب قطر سيطرته على لبنان في المواجهات المباشرة، حيث التقيا في 14 مباراة فازت قطر في 11 وتعادلا في 3 مباريات.

وبدأ حامل اللقب مشواره في البطولة بأفضل طريقة ممكنة بالفوز بنتيجة 3-0.

حفل الافتتاح

اعتمد حفل الافتتاح في استاد لوسيل على "الجزء المفقود من كتاب كليلة ودمنة" والذي يعود أصله للهند وتمت ترجمته للعربية لأول مرة في العصر العباسي.













































ومنح حسن الهيدوس قائد منتخب قطر شرف تأدية قسم بطولة كأس آسيا 2023 لمصعب البطاط قائد فلسطين.

وجرى العُرف على أن يتلو قائد الدولة المستضيفة للقسم.

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🇶🇦🇵🇸 الهيدوس يمنح كابتن فلسطين شرف تأدية قسم البطولة



على هامش افتتاح كأس آسيا قطر 2023 ™ منح كابتن منتخب قطر حسن الهيدوس شرف تأدية قسم البطولة نيابة عن جميع اللاعبين، لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط.



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ثم ظهرت الترويدة الفلسطينية في حفل الافتتاح.

والترويدة هي فلكلور فلسطيني بنُى على أساس أن تبدو كشفرة غير مفهومة، لكن في حقيقة الأمر أن تلك الكلمات غير المفهومة هي لغة تم اختراعها حتى لا يستطيع المستعمر البريطاني الذي يفهم بعضا من اللغة العربية من فهمها.

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إلى المباراة

استاد لوسيل شهد حضور 82 ألف و490 مشجع في المباراة الافتتاحية، ويتسع الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 88 ألف مشجع.

5 دقائق كانت كافية وبالفعل سجل المعز علي هدفا لكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 20 تصدى مصطفى مطر بثبات لرأسية المهدي علي وظل التعادل السلبي قائما.

أول رد لبناني جاء في الدقيقة 21 من حسن معتوق تصدى لها مشعل برشم حارس قطر بصعوبة.

ثم تصدى برشم لتسديدة حسين الزين في الدقيقة 25.

ومنعت العارضة العلوية لمطر رأسية أكرم عفيف من أن تسكن شباكه ليظل التعادل مستمرا في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وبعد سلسلة من التمريرات وصلت الكرة لمعز علي الذي مهدّها لأكرم عفيف والذي أطلق تسديدة على يسار الحارس مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض.

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ولأول مرة تسجل قطر في المباراة الافتتاحية بكأس آسيا عندما تستضيف البطولة.

وأصبح عفيف أول لاعب قطري يساهم بالأهداف في 4 مباريات متتالية بكأس آسيا (هدفان و4 تمريرات حاسمة) في آخر 4 مباريات.

في الشوط الثاني أضاف المعز علي برأسية بعد عرضية محمد وعد هدف قطر الثاني في الدقيقة 56.

وارتقى المعز علي للمركز الثاني برصيد 10 أهداف في كأس آسيا بفارق 4 أهداف عن الإيراني علي دائي متصدر ترتيب هدافي البطولة تاريخيا.

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هدأت أحداث المباراة قليلا بعد الهدف الثاني.

وخرج المعز علي في الدقيقة 77 متأثرا بالإصابة العضلية وعوضه أحمد علاء الدين.

حاول لاعبو لبنان في الدقائق الأخيرة تهديد مرمى برشم خاصة من الجهة اليمنى لكن حارس قطر كان في الموعد.

وتصدى برشم لرأسية عمر بيوجيل بثبات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

والدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع وبمجهود فردي رائع توغل أكرم عفيف وبفضل سرعته انطلق لمنطقة الجزاء وسجل الهدف الثالث، معلنا نهاية اللقاء بتحذير شديد اللهجة من العنابي.