‏مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق.. وفقرة بدنية بعد الراحة السلبية

الجمعة، 12 يناير 2024 - 19:36

كتب : حسام نور الدين

الاهلي

واصل فريق الأهلي خوض التدريبات اليومية في ظل إيقاف البطولات المحلية ما عدا كأس الرابطة المصرية والتي اعتذر النادي عن المشاركة فيها مسبقا.

وخاض الفريق فقرة بدنية في أولى فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بالتدريبات بالكرة، فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

واستمر أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد نبيل "كوكا" تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش المران، وفقا للبرنامج الخاص بكل لاعب.‏

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وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء الخميس الماضي على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي ‏منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري الذي أقيم في ‏الإمارات.

‏واستغل الجهاز الفني عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية لإعطاء راحة للاعبين، بسبب استعدادات منتخب مصر ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي من المقرر إقامتها في كوت ديفوار.‏

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وحصل على الميدالية البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية.

الأهلي أحمد عبد القادر أحمد نبيل كوكا محمد الضاوي كريستو
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