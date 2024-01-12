خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية
الجمعة، 12 يناير 2024 - 19:30
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع الداخلية على إعارة لاعبه أدهم حامد لنهاية الموسم لصفوف الأخير.
أدهم حامد
النادي : البنك الأهلي
وانضم أدهم في بداية الموسم الماضي للبنك الأهلي قادما من نادي النصر.
وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي يستهدف منح لاعبه فرصة المشاركة في عدد من المباريات بالدوري المصري خلال الإعارة.
وانضم حامد بعقد يمتد لمدة 3 سنوات لتدعيم خط الوسط في صيف 2022.
اللاعب الذي لم يخض أي مباراة بقميص البنك الأهلي منذ انضمامه في جميع المسابقات.
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