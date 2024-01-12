خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية

الجمعة، 12 يناير 2024 - 19:30

كتب : عمرو نبيل

أدهم حامد

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع الداخلية على إعارة لاعبه أدهم حامد لنهاية الموسم لصفوف الأخير.

وانضم أدهم في بداية الموسم الماضي للبنك الأهلي قادما من نادي النصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي يستهدف منح لاعبه فرصة المشاركة في عدد من المباريات بالدوري المصري خلال الإعارة.

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وانضم حامد بعقد يمتد لمدة 3 سنوات لتدعيم خط الوسط في صيف 2022.

اللاعب الذي لم يخض أي مباراة بقميص البنك الأهلي منذ انضمامه في جميع المسابقات.

وسبق أن صرّح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي من قبل أنه يتوقع بأن يكون أدهم "أفضل من طارق حامد".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الداخلية ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن شريف دابو وقع للداخلية بناء على رغبة هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

ويحتل الداخلية حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

الداخلية البنك الأهلي أدهم حامد
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