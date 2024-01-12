خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية

وسبق أن صرّح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي من قبل أنه يتوقع بأن يكون أدهم "أفضل من طارق حامد".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الداخلية ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن شريف دابو وقع للداخلية بناء على رغبة هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

ويحتل الداخلية حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.